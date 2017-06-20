Arabian business
طاقة

وزارة الطاقة تكرّم إنسينكراتور لمساهمتها في "حالة الطاقة في الإمارات"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة الطاقة تكرّم إنسينكراتور لمساهمتها في "حالة الطاقة في الإمارات"

قامت وزارة الطاقة الإماراتية بتكريم شركة ’إنسينكراتور‘ وللعام الثالث على التوالي تقديراً لمساهمتها في إصدار تقرير ’حالة الطاقة في الإمارات 2017‘. وجاء تكريم الشركة خلال مأدبة الإفطار السنوية التي تقيمها وزارة طاقة.
هذا وقد خلص المهندسون من خلال الدراسات التي أجرتها إنسينكِراتور إلى أنه يمكن تشغيل مصباح LED ذو استطاعة 10 واط لمدة 17 ساعة باستخدام الطاقة الناجمة عن إعادة تدوير رطل واحد من الطعام، وأشاروا إلى المسؤولية البيئية والأبعاد التجارية الإيجابية التي يمكن تحقيقها عبر استخدام أجهزة طحن النفايات أو أجهزة التخلّص من مخلفات الطعام لتحويل مخلفات الطعام من مقالب القمامة إلى المحطات المتطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
إضافة إلى ذلك، يمكن لنظم التخلّص من مخلفات الطعام مساعدة البلديات على تحقيق توفير كبير في النفقات إذا ما طبقت النظام الذي يتم به جمع الغازات المنبعثة لغرض استخدامها في الطاقة ومعالجة المواد الصلبة وإعادة استخدامها، حيث تعالج بلدية دبي[1] ما يقارب 5,532 طن من النفايات كل يوم، ويتم إعادة استخدام 10% منها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم إعادة تدوير 75% من النفايات بحلول العام 2020 وذلك كجزء من الخطة الوطنية للإمارات، ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
وبهذه المناسبة، قال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنسينكِراتور: "يمكن الحد من هدر الطعام والتغير المناخي من خلال اتباع ممارسات مستدامة، وفي اقتصاد اليوم الذي يتسم بدورته الكاملة، يجب على المستهلكين والشركات خفض مستويات النفايات التي يرمونها والحد من النفايات التي تصل إلى مقالب القمامة." وأضاف: "سيكون للابتكار دور رئيسي بالطريقة التي يتم بها توليد الطاقة في ظل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى توفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة."

تجدر الإشارة إلى أن إنسينكِراتور ساهمت بتقرير «حالة الطاقة في الإمارات 2017» من خلال ورقة بحثية من إعداد محمد كرم. ويذكر أن جهاز  إنسينكِراتور للتخلّص من مخلفات الطعام يساعد في عملية استخدام مخلفات الطعام لتوليد مواد عضوية بصيغتها الصلبة والغازية، وهو يمثل جزءاً من نهجها الشامل في إدارة النفايات. فعندما يتم استخدام هذه المواد المُعاد تدويرها كمصادر للطاقة وأسمدة ومحسنات للتربة، تبدأ دورة إنتاج الطاقة من جديد. وبفضل فاعليته في الحد من مخلفات المطبخ الناتجة عن الاستخدام المنزلي بنحو 35% في المئة، فإن جهاز إنسينكِراتور للتخلص من مخلفات الطعام ، يشكل البديل الفعال بيئياً عن نقل مخلفات الطعام إلى مقالب القمامة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تاليس تنال تكريما بين أكثر 100 شركة ابتكاراً في العالم

بالصور : حمدان بن محمد يتسلم سيف الإمارات بفوز "تكريم" في "ختامي المرموم"

تكريم طلال الجري من التعليم الخاص في الكويت

تكريم الفائزين بمسابقة أفضل تغطية صحافية لسباق دبي الدولي للخيول العربية بنيوبري

تعليقات

المزيد في طاقة

دودسال الإماراتية تفوز بعقد بقيمة 1.1 مليار دولار لمحطة عزل الغاز في الجزائر﻿

مواصفة إماراتية إلزامية لمتطلبات الجازولين الخالي من الرصاص

"كهرباء دبي" تعلن عن تشغيل محطة "التنقل" بنهاية أغسطس المقبل

السعودية: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مجلس النواب المصري يقر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

مواصفة إماراتية إلزامية لمتطلبات الجازولين الخالي من الرصاص

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »