دودسال الإماراتية تفوز بعقد بقيمة 1.1 مليار دولار لمحطة عزل الغاز في الجزائر﻿

أعلنت شركة “دودسال”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن فوزها بعقد إقامة محطة لعزل الغاز المصاحب للنفط، من قبل سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط، بقيمة 1.1 مليار دولار.
وقالت الشركة الإماراتية في بيان، أمس الإثنين، إن “العقد يتضمن تنفيذ مركز الضغط والعزل في منطقة حاسي مسعود (جنوب شرق)”. وتستخرج الجزائر النفط في عديد الحقول، مصحوباً بكميات من الغاز الطبيعي، الذي يتم فصلهما من خلال محطات للعزل.
وستنفذ الشركة أعمال التخطيط لبناء المحطة، وأعمال توريد المواد الخام والأدوات، والبناء، والتشغيل. ومن المقرر أن ينتهي بناء المحطة، ودخولها مرحلة الإنتاج في 2020، حسب البيان. وأوضح البيان أن المشروع، سينتج عقب الانتهاء منه، 66 ألف برميل نفط في اليوم. وتعمل مجموعة “دودسال” حالياً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا والهند، ويتركز نشاطها فى مجالات الهندسة والبناء للمشاريع الثقيلة والبنية التحتية، والاستشارات الهندسية وخدمات الصيانة، وتركيب أنابيب المياه والنفط والغاز.المزيد من أخبار الإمارات
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