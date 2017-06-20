دودسال الإماراتية تفوز بعقد بقيمة 1.1 مليار دولار لمحطة عزل الغاز في الجزائر﻿

أعلنت شركة “دودسال”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن فوزها بعقد إقامة محطة لعزل الغاز المصاحب للنفط، من قبل سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط، بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان، أمس الإثنين، إن “العقد يتضمن تنفيذ مركز الضغط والعزل في منطقة حاسي مسعود (جنوب شرق)”. وتستخرج الجزائر النفط في عديد الحقول، مصحوباً بكميات من الغاز الطبيعي، الذي يتم فصلهما من خلال محطات للعزل.