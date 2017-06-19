مواصفة إماراتية إلزامية لمتطلبات الجازولين الخالي من الرصاص

اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات مواصفة قياسية إلزامية للجازولين الخالي من الرصاص تتعلق بالمتطلبات وطرق الاختبار حسب قراره رقم 13 لسنة 2017 وذلك وفق المشروع الذي رفعته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في وقت سابق للمجلس.

في خطوة هدفها تقليل الانبعاثات الصادرة عن محركات المركبات وأضرارها على الصحة العامة والبيئة خصوصا انبعاثات أول وثاني أكسيد الكربون.

و أكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وفق وكالة أنباء الإمارات، أهمية قرار مجلس الوزراء على صعيد تطوير الدولة المستمر للبنية التشريعية خصوصا ما يتعلق بصحة وسلامة المجتمع فيما بني هذا القرار على إدراك الحكومة لمخاطر وتأثيرات الانبعاثات الصادرة عن المركبات خصوصا المحتوية على مادة الرصاص إذ يصب في مسار استراتيجية الدولة في التحكم بالملوثات الناجمة عن عوادم السيارات وضرورة التحول إلى أنواع الوقود الخالية من الرصاص، والذي يعد مطلبا صحيا وبيئيا.

وأوضح المعيني أن مجلس الوزراء منح الجهات المعنية بتنفيذ القرار الخاص بالمواصفة التي حملت رقم "UAE.S 5018: 2017 " مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع وهي مهلة كافية جدا، لا سيما أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة قادرة على الاستجابة السريعة للمستجدات ومتطلبات التطوير والتحديث، خصوصاً على صعيد المضخات والخزانات والماكينات وغير ذلك.

ولفت سعادته إلى أن التحول إلى استخدام الوقود الخالي من الرصاص من شأنه أن يقضي على الانبعاثات الضارة، فإذا تمت إزالة مادة الرصاص من الوقود نجنب المجتمع والبيئة مخاطر الانبعاثات الناتجة عن عملية الاحتراق الداخلي بالمحركات والتي يتحول فيها الرصاص إلى مشتقات أو جزيئات ضارة تنتشر في الهواء ويتم امتصاصها بسرعة بواسطة جسم الإنسان وتترسب في الرئتين والعظام وأعضاء أخرى في الجسم علاوة على ترسبها في التربة وما يرتبط بذلك من تأثيرات على النباتات والمياه الجوفية.

وأشار المعيني إلى دراسات وتقارير دولية أجريت على أطفال يسكنون بالقرب من مسارات المركبات على الطرق العامة وثبت من خلالها تأثر الأجهزة العصبية للأطفال بهذه الانبعاثات وما قد يصل في بعض الأحيان إلى التأثير على قدرات الذكاء لديهم بالإضافة إلى آثار سلبية أخرى على النساء الحوامل والأجنة.

وشرح سعادته المواصفة القياسية الإماراتية في هذا الشأن وقال إنها تختص بالخصائص والمتطلبات الواجب توافرها في الجازولين الخالي من الرصاص الذي يستخدم كوقود في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات" وقال إن الإمارات تنسق دائما في مثل هذه المواصفات على المستوى الخليجي.