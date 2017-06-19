"كهرباء دبي" تعلن عن تشغيل محطة "التنقل" بنهاية أغسطس المقبل

أعلن سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن قرب تشغيل محطة التحويل الرئيسية "التنقل" (Mobility) جهد 132/11 كيلوفولت، وبقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير، ضمن اكسبو 2020 دبي، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى اليوم إلى 80 %، ومن المتوقع تشغيلها بنهاية أغسطس المقبل.

ومحطة "التنقل" هي إحدى المحطات الفرعية الثلاثة التي تنفذها الهيئة ضمن إكسبو 2020 دبي، وقد بدء العمل على انشاءها في 1 يوليو 2015، بتكلفة اجمالية تصل إلى 173 مليون درهم، منها 80 مليون درهم للمحطة و93.6 مليون درهم للكابلات جهد 132 ك. ف.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تقوم الهيئة ببناء 3 محطات تحويل رئيسية 132/11 كيلوفولت مع خطوط كابلات الجهد العالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كلم وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم، وقامت بتسميتها "استدامة و"تنقل" و"فرص"، بما يتوافق بشكل كامل مع شعار المعرض "تواصل العقول .. وصنع المستقبل"، وموضوعاته الفرعية الثلاثة المتمثلة في الاستدامة والتنقل والفرص.

ومن المتوقع تشغيل محطة "استدامة" في أكتوبر 2017، ومحطة "فرص" في ديسمبر 2017. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بمشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار 600 و1200 ملم ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية الامدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير: " رصدت الهيئة ثلاثة مليارات درهم لمشاريعها المتعلقة بالطاقة النظيفة تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، سيوفر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإكسبو 2020 دبي ما مقداره 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة."