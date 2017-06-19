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طاقة

السعودية: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
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السعودية: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاثنين عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن العوامل الأساسية بالسوق تتجه في المسار الصحيح لكن السوق بحاجة إلى الوقت لاستعادة التوازن.

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن "الفالح" قال للصحيفة "في اعتقادي أن أساسيات السوق تتجه في المسار الصحيح غير أنه وبالنظر إلى الفائض الكبير في المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية فإن أثر هذا التخفيض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق".

 

وأضاف أن مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين تجاوز 100 بالمئة في مايو/أيار وأبريل/نيسان.

 

وعبر "الفالح" عن أمله بأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه الطبيعي "الذي يستحقونه بصورة كاملة".

 

وأضاف "ليس من اللائق ممارسة ضغوط على ليبيا كي تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها".

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