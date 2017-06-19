السعودية: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاثنين عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن العوامل الأساسية بالسوق تتجه في المسار الصحيح لكن السوق بحاجة إلى الوقت لاستعادة التوازن.

وبحسب وكالة رويترز، فإن "الفالح" قال للصحيفة "في اعتقادي أن أساسيات السوق تتجه في المسار الصحيح غير أنه وبالنظر إلى الفائض الكبير في المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية فإن أثر هذا التخفيض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق".