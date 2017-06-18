السعودية: مشروع بين يونيبر والشارقة لاستيراد الغاز المسال

تقيم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ويونيبر الألمانية مشروعاً مشتركاً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الحمرية بالشارقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن المنشأة الجديدة ستبدأ العمل في أوائل العام 2019.

وأول تسليمات من الغاز من ميناء الحمرية ستتجه إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة في إطار عقد توريد لأجل 10 سنوات.

وطاقة المشروع ستتراوح بين3 و 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، أو 500 مليون إلى مليار قدم مكعبة معيارية يومياً.