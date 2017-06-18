"زاخر مارين"أبوظبي والجودة للخدمات البحرية البترولية تنشئان 3 منصات بترولية

تسلمت شركة الجودة للخدمات البحرية البترولية "QMS" بالتعاون مع شركة زاخر مارين الدولية "ZMI" ومقرها أبوظبي أول منصة بترولية بحرية تم بناؤها في حوض صناعة السفن البحرية في جمهورية الصين وذلك بإشراف عدد من المهندسين والفنيين من شركة زاخر مارين.

وقال علي حسان العلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة زاخر مارين انترناشونال، وفق وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تصميم وبناء أحدث منصة بترولية بحرية ضمن مشروع يضم 3 منصات بحرية جرى تنفيذها في الصين، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 350 مليون دولار موضحا ان هذه المنصات تعد الأكبر والأكثر تطورا من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة، وجرى تصميمها للقيام بالعديد من المهام مثل الحفر والتركيب والصيانة ، وتتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، وتعمل في مختلف الظروف المناخية، والمواقع البحرية.

وأضاف إن أول منصة بترولية بحرية عملاقة وصلت الى أبوظبي الأسبوع الماضي، مع العلم أنه جرى تنفيذها لكي تعمل في مختلف المناطق الحارة والباردة في الشرق الأوسط وأوروبا، وتحتمل مختلف الظروف المناخية، وتعد الأفضل من حيث التصميم والأداء مقارنة بالمنصات البحرية الموجودة في العالم.