وزير الطاقة الإماراتي: لا حاجة لاجتماع طارئ لأوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي أمس السبت إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الاجتماع العادي للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وكالة رويترز، أن أوبك تعقد اجتماعها العادي المقبل في فيينا في يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.