وزير الطاقة الإماراتي: لا حاجة لاجتماع طارئ لأوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي أمس السبت إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الاجتماع العادي للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت وكالة رويترز، أن أوبك تعقد اجتماعها العادي المقبل في فيينا في يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي للصحفيين في دبي إن أحداً لا يتحدث عن اجتماع طارئ، مشيراً إلى أن المنظمة في بداية الاتفاق وإنه يرى انه يحتاج لبعض الوقت.
وقررت أوبك ودول منتجة للنفط من خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا يوم 25 مايو/أيار الماضي تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إلى مارس/آذار من العام 2018 في إطار جهود للحد من تخمة المعروض.
وقال الوزير الإماراتي أنه يتوقع أن يرتفع الطلب على الخام في الربع الثالث من العام.
وقال إن موسم العطلات قادم وسيرتفع الطلب وإن هذا أمر نمطي بحلول نهاية الربع الثاني كل سنة.المزيد من أخبار الإمارات
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