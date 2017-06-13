أرامكو السعودية: تشغيل مصفاة الرياض بعد صيانة

قالت مصادر بقطاع تكرير النفط اليوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية أعادت تشغيل مصفاتها في الرياض البالغة طاقتها 126 ألف برميل يومياً من النفط الخام بعد الانتهاء من أعمال صيانة كانت مقررة سلفاً.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الشركة كانت قد أغلقت المنشأة لثمانين يوماً من أول مارس/آذار للانتهاء من أعمال إنشاءات وربط وحدات المصفاة بمشروع للوقود النظيف.