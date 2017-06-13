تصديق عقد "إيجاري" إلزامي لتفعيل خدمات الكهرباء والمياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن تصديق عقد الإيجار (إيجاري) سيصبح إلزامياً للحصول على خدمات الكهرباء والمياه في دبي، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2017، حيث سيتمكن المتعاملون من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه بمجرد تصديق العقد لدى أيّ من المكاتب العقارية المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويبلغ عدد المكاتب العقارية 800 مكتب، دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

وعند تصديق عقد "إيجاري"، يتلقى المتعامل رسالة ترحيبية من الهيئة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، تتضمن رقم الحساب ورقم العقار، إضافة إلى رابط إلكتروني لدفع رسوم التأمين، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وبمجرد تسديد رسوم التأمين إلكترونياً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الذكية التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي، يتم تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للمتعامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحقيق رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الدوائر الحكومية واتباعها لأفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء بما يحقق سعادة المتعاملين.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعمل الجهات الحكومية في دبي على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الترابط والتكامل فيما بينها بما يسهم في توحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تنفيذ المعاملات الحكومية. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نتبنى هذا النهج ونعمل على ربط خدماتنا مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية متكاملة تمكن المتعاملين من إنهاء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم، إضافة إلى تقليل أعداد مراجعي الدوائر الحكومية. كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهودنا لتحقيق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن تكون بيئة العمل الحكومية خالية من الورق بالكامل بحلول عام 2021، ومبادرة "دبي الذكية" التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة".