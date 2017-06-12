السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع زبائن آسيا

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ستورد جميع كميات النفط المتعاقد عليها إلى خمسة مشترين آسيويين على الأقل في يوليو/تموز.

ووفقاً وكالة رويترز، قال أحد المصادر إن شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو ستورد أيضاً جميع كميات النفط الثقيل للشهر الثالث على التوالي على الرغم من خفض الإمدادات من هذه الدرجة في وقت سابق من هذا العام.