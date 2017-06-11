السعودية: تراجع المخزون النفطي سيتسارع خلال أشهر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "الفالح" قال متحدثاً للصحفيين، في أستانة عاصمة قازاخستان، أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل.