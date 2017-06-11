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طاقة

السعودية: تراجع المخزون النفطي سيتسارع خلال أشهر

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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السعودية: تراجع المخزون النفطي سيتسارع خلال أشهر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "الفالح" قال متحدثاً للصحفيين، في أستانة عاصمة قازاخستان، أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل.

 

وقال خلال مؤتمر صحفي "السوق الأمريكية ستظل مهمة (لنا) وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي".

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