سابك السعودية تتفاهم مع شركة قازاخستانية لتطوير مجمع بتروكيماويات

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر مجموعات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة قازاخستانية لدراسة تطوير مجمع بتروكيماويات.
وبحسب وكالة رويترز، فإن "سابك" قالت في بيان للبورصة أن مدة مذكرة التفاهم 6 أشهر قابلة للتمديد.
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