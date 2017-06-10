السعودية: لا حاجة لتعديلات فورية على الاتفاق النفطي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية.
ووفقاً لوكالة رويترز، قال "الفالح" للصحفيين، خلال زيارة لقازاخستان، أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة التوازن للسوق.
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