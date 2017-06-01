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طاقة

أرامكو السعودية تعين موظفين في سنغافورة لتعزيز النشاط

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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أرامكو السعودية تعين موظفين في سنغافورة لتعزيز النشاط

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الذراع التجارية لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تتطلع إلى زيادة فريق العمل في مكتبها بسنغافورة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز النشاط في المركز الإقليمي للطاقة.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قال أحد المصادر إن المكتب يهدف إلى توظيف ما بين 10 و15 موظفاً بحلول نهاية العام 2017، بعد بدء نشاط المكتب بموظف واحد في أواخر العام 2015. وسيشمل التعيين موظفين في العمليات والتحليل والأعمال الإدارية.

 

وقال المصدر الأول "الهدف الأساسي هو أن يدعم الموظفون الأنشطة التجارية للمكتب الرئيسي في السعودية". وطلبت المصادر عدم نشر أسمائهم نظراً لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

 

وأضاف المصدر "أن المكتب ربما يتوسع في التجارة إلى ما يتجاوز المنتجات النفطية المكررة والكيماويات".

 

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإنها تتطلع لتعيين منسق تسويق وكذلك محلل لإعداد أبحاث لسوق الطاقة حول النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل بشركة نفط هندية مملوكة للدولة.

 

وتتداول شركة "أرامكو" السعودية لتجارة المنتجات البترولية حالياً نحو 1.5 مليون برميل من المنتجات المكررة والسوائل الكيماوية والبوليمر يومياً في شتى أنحاء العالم.

 

ولدى أرامكو السعودية وحدة منفصلة في سنغافورة، وهي "أرامكو آسيا سنغافورة" والتي تركز على تسويق إنتاج الشركة من الغاز البترولي المسال والنفط الخام.

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