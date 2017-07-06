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طاقة

إصابة رجال إطفاء والسيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
إصابة رجال إطفاء والسيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت﻿
وقع الحريق في توسعة الأفنيوز أكبر مركز تسوق في الكويت

نقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس أن  الإدارة العامة للإطفاء سيطرت على حريق شب في مجمع الأفنيوزر حيث تجري أعمال إنشاء لتوسعة مركز التسوق الضخم، ولفتت الوكالة الرسمية أن الحريق اندلع صباح اليوم في مشروع توسعة المجمع بمنطقة الري وأدى إلى إصابة سبعة من رجال الإطفاء.

وأوضحت أن الحريق اندلع في سرداب يستخدم لتخزين المواد الكهربائية والأخشاب وامتد على مساحة 200 متر مربع مما تسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

افتتح الأفنيوز في 2007 وهو أكبر مركز تسوق في الكويت ويضم بحسب موقعه على الانترنت أكثر من 800 متجر حاليا. وهو مملوك لشركة المباني المدرجة في الكويت والتي تعمل في مجالات العقار والإنشاءات والاستثمار.

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