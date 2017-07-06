التحذير من موجة طقس حارة في الخليج والشرق الأوسط

ارتفعت درجات الحرارة العظمى في دول عربية، ووصلت أمس الأربعاء في الإمارات إلى 50 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وفي العراق كان الحال مشابها إذ اشتد الطقس الحار ووصلت درجات الحرارة في ذروتها إلى 51 درجة مئوية، والتي تعتبر الأعلى منذ 30 عامًا بحسب تقرير للأرصاد الجوية العراقية.

وفي الإمارات أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس حار إلى شديد الحرارة بوجه عام، وغائم جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط نهاراً أحياناُ على بعض المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

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