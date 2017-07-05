السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت أرامكو السعودية يوم الأربعاء إنها خفضت سعر شحنات أغسطس آب من خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين 0.20 دولار للبرميل مقارنة مع يوليو تموز ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي مخصوما منه 0.45 دولار للبرميل بما يتماشى مع توقعات السوق.
لكن أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لخامها الثقيل الذي تبيعه إلى آسيا بواقع عشرة سنتات ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي مخصوما منه 1.75 دولار في أغسطس آب، بالقرب من أقل خصم منذ ديسمبر كانون الأول 2013.
ووفق رويترز، تتماشى الزيادة في سعر الخام العربي الثقيل مع توقعات أربعة مشترين آسيويين للخام أبلغوا رويترز بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ربما ترفع سعر البيع الرسمي لتلك الدرجة من الخام إلى آسيا بواقع 20 سنتا للبرميل ليصل إلى 1.65 دولار دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود من الخام الثقيل إلى مستويات قياسية، وفي ظل خفض عملاق النفط الحكومي أرامكو السعودية لإنتاج الخام الثقيل في إطار مسعى تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح الإنتاج العالمي.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الخام السعودي الثقيل الطلب على مثل هذا الخام من منتجين آخرين الشرق الأوسط وكذلك على الإمدادات من روسيا وأنجولا والأمريكتين.
ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا 0.55 سنت لشحنات أغسطس آب عن الشهر السابق ليصل السعر إلى المتوسط المرجح لخام برنت مخصوما منه 2.55 دولار للبرميل.
وظل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة دون تغيير بعلاوة سعرية تصل إلى 1.10 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر أغسطس آب.المزيد من أخبار السعودية
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