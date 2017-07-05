السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت أرامكو السعودية يوم الأربعاء إنها خفضت سعر شحنات أغسطس آب من خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين 0.20 دولار للبرميل مقارنة مع يوليو تموز ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي مخصوما منه 0.45 دولار للبرميل بما يتماشى مع توقعات السوق.

لكن أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لخامها الثقيل الذي تبيعه إلى آسيا بواقع عشرة سنتات ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي مخصوما منه 1.75 دولار في أغسطس آب، بالقرب من أقل خصم منذ ديسمبر كانون الأول 2013.

ووفق رويترز، تتماشى الزيادة في سعر الخام العربي الثقيل مع توقعات أربعة مشترين آسيويين للخام أبلغوا رويترز بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ربما ترفع سعر البيع الرسمي لتلك الدرجة من الخام إلى آسيا بواقع 20 سنتا للبرميل ليصل إلى 1.65 دولار دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.