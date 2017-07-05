كهرباء دبي تطلق خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عبر موقعها الإلكتروني خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة لدعم المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني عبر توفير مقارنات تفصيلية ومعلومات إضافية بكل سهولة ويسر وباستخدام أدوات مبتكرة.

وأوضح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن حاسبة شمس دبي للطاقة خدمة مبتكرة تقدمها الهيئة للمتعاملين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية ضمن مبادرة شمس دبي حيث يستطيع المتعامل بمجرد إدخال رقم حسابه المسجل لدى الهيئة التعرف على موقع المبنى وتحديد سطحه عبر خريطة تفاعلية ومن ثم حساب المساحة القابلة للاستخدام وعدد الألواح الشمسية التي تستوعبها هذه المساحة والقدرة الإنتاجية لتلك الألواح على أساس شهري أو سنوي، وباستخدام أدوات تفاعلية مبتكرة يستطيع المتعامل رسم المساحة التي يرغب في الاستفادة منها دون التقيد بالمساحة الإجمالية لسطح المبنى.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أضاف أن تلك الخريطة التفاعلية تتيح للمتعامل الوقوف على العديد من المعلومات الأخرى مثل مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية /الشاحن الأخضر/ ومواقع الألواح الشمسية التي قام متعاملو الهيئة بتركيبها ضمن مبادرة شمس دبي بالإضافة إلى إمكانية مشاركة النتائج من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.