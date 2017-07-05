كهرباء دبي تطلق خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عبر موقعها الإلكتروني خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة لدعم المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني عبر توفير مقارنات تفصيلية ومعلومات إضافية بكل سهولة ويسر وباستخدام أدوات مبتكرة.
وأوضح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن حاسبة شمس دبي للطاقة خدمة مبتكرة تقدمها الهيئة للمتعاملين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية ضمن مبادرة شمس دبي حيث يستطيع المتعامل بمجرد إدخال رقم حسابه المسجل لدى الهيئة التعرف على موقع المبنى وتحديد سطحه عبر خريطة تفاعلية ومن ثم حساب المساحة القابلة للاستخدام وعدد الألواح الشمسية التي تستوعبها هذه المساحة والقدرة الإنتاجية لتلك الألواح على أساس شهري أو سنوي، وباستخدام أدوات تفاعلية مبتكرة يستطيع المتعامل رسم المساحة التي يرغب في الاستفادة منها دون التقيد بالمساحة الإجمالية لسطح المبنى.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أضاف أن تلك الخريطة التفاعلية تتيح للمتعامل الوقوف على العديد من المعلومات الأخرى مثل مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية /الشاحن الأخضر/ ومواقع الألواح الشمسية التي قام متعاملو الهيئة بتركيبها ضمن مبادرة شمس دبي بالإضافة إلى إمكانية مشاركة النتائج من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي دعماً لمبادرة شمس دبي ترسيخاً لثقافة الاستدامة بين أوساط المتعاملين في إمارة دبي من خلال تشجيعهم على تبني الحلول المستدامة والإنتاج النظيف للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين وزيادة الاعتماد على المصادر الطبيعية للطاقة بهدف الحفاظ على البيئة صحية ونظيفة وضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة دعماً لجهودنا الحثيثة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف الى توفير 75 في المائه من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وأشار الطاير إلى أن الخدمة تسهم بشكل ملموس في تشجيع المتعاملين على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة وتحقق لهم وفورات مالية عبر انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء ورفع قيمة العقار بالإضافة إلى المساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة عبر إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة ومن ثمّ دعم اقتصاد دبي وضمان مستقبل مستدام للإمارة.
ويمكن للمتعاملين الراغبين في الوصول إلى خدمة حاسبة شمس دبي للطاقة زيارة الموقع الرسمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن قائمة مبادرات الهيئة الذكية. كما توفر الهيئة جميع المعلومات والشروط اللازمة لتركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية بالإضافة إلى أسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الكهروضوئية عبر موقعها الإلكتروني.المزيد من أخبار الإمارات
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