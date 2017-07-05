Arabian business
طاقة

النفط يتراجع متأثرا بزيادة صادرات أوبك وقوة الدولار

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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النفط يتراجع متأثرا بزيادة صادرات أوبك وقوة الدولار

انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء منهية أطول موجة صعود لها خلال أكثر من خمسة أعوام مع تراجع المعنويات بفعل زيادة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وقوة الدولار وفقا لرويترز.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 49.04 دولار للبرميل. وزادت الأسعار للجلسة الثامنة على التوالي يوم الاثنين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 63 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 46.44 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى خلال شهر عند 47.32 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وزادت صادرات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للشهر الثاني في يونيو حزيران بحسب تومسون رويترز أويل ريسيرش.

وصدرت أوبك 25.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بارتفاع قدره 450 ألف برميل يوميا في مايو أيار و1.9 مليون برميل قبل أكثر من عام.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية لرويترز إن زيادة الإمدادات من منتجين رئيسيين للخام قد يعرقل توقعات استعادة سوق النفط توازنها في النصف الثاني من العام.

ويترقب التجار أيضا بيانات مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية التي تأخر إعلانها يوما حيث صادف يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

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