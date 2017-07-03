النفط يستأنف أطول موجة صعود منذ 2012

عوضت أسعار النفط خسائرها المبكرة يوم الاثنين واستأنفت أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي لكن المحللين يقولون إن أنباء زيادة إنتاج أوبك قد تحد من المكاسب.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 49.03 دولار للبرميل صعودا من أقل مستوى خلال الجلسة عند 48.54 دولار. وقفز السعر 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية خلال ستة أسابيع، وفق رويترز.

وارتفع برنت على مدار ثماني جلسات متتالية وهي أطول موجة صعود منذ فبراير شباط 2012.