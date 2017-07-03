"مصدر" أبوظبي: محطة "هايويند سكوتلاند" لطاقة الرياح البحرية تستعد لبدء التشغيل

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن تقدم في أعمال الإنشاءات الخاصة بأول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم "هايويند سكوتلاند" والتي تقع قبالة ساحل أبدردينشاير في اسكتلندا.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري وتشغيلها بطاقتها الكاملة نهاية العام حيث ستولد كهرباء نظيفة تكفي لتزويد / 22 / ألف منزل في المملكة المتحدة باحتياجاتها.

ويتم تنفيذ مشروع "هايويند سكوتلاند" - الذي تم الكشف عنه أواخر العام 2015 والبالغة تكلفته / 210 / ملايين جنيه استرليني - بشراكة بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والطاقة الدولية "ستات أويل"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.