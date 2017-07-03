"مصدر" أبوظبي: محطة "هايويند سكوتلاند" لطاقة الرياح البحرية تستعد لبدء التشغيل

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن تقدم في أعمال الإنشاءات الخاصة بأول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم "هايويند سكوتلاند" والتي تقع قبالة ساحل أبدردينشاير في اسكتلندا.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري وتشغيلها بطاقتها الكاملة نهاية العام حيث ستولد كهرباء نظيفة تكفي لتزويد / 22 / ألف منزل في المملكة المتحدة باحتياجاتها.
ويتم تنفيذ مشروع "هايويند سكوتلاند" - الذي تم الكشف عنه أواخر العام 2015 والبالغة تكلفته / 210 / ملايين جنيه استرليني - بشراكة بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والطاقة الدولية "ستات أويل"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وتستحوذ "مصدر" على حصة نسبتها 25 % في "هايويند سكوتلاند" فيما تبلغ حصة شركة "ستات أويل" المشغل الرئيسي للمشروع 75 %.
وتم تثبيت جميع التوربينات الخمسة التي تتألف منها محطة "هايويند سكوتلاند" والبالغ طاقة كل توربين منها ستة ميجاواط في برج أحادي عائم يقع في منطقة ستورد النرويجية وذلك قبل تركيبه في موقعه الذي يبعد / 25 / كيلومترا من ساحل بيترهد في أبدردينشاير في اسكتلندا استعدادا لتثبيته في قاع البحر.
وتعليقا على هذه التطورات، أعرب محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" عن سعادته بالتقدم المحرز في أعمال إنشاء محطة طاقة الرياح البحرية العائمة الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تؤكد إلتزام دولة الإمارات بتعزيز التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة.
وقال إن محطة " هايويند سكوتلاند " تشكل مرحلة جديدة لاستثمار النمو الذي تشهده تقنيات طاقة الرياح البحرية لما تنطوي عليه هذه المحطة من ميزات على الصعيد التجاري ما يتيح للدول التي تحتضن هذه المشروعات قدرات كبيرة لتنويع مزيج الطاقة لديها.
وتسلط "هايويند سكوتلاند" الضوء على حلول الكفاءة وانخفاض المخاطر لتطوير مشاريع طاقة الرياح العائمة الكبيرة في المستقبل إذ تمثل هذه المحطة الشراكة الثانية لـ "مصدر" مع "ستات أويل" في مجال تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بعد محطة "دادجون" لطاقة الرياح البحرية البالغة قدرتها 402 ميجاواط والمقرر تشغليها في النصف الثاني من عام 2017.
ويعد تركيب أو تثبيت توربينات الرياح الخمسة التي تتألف منها محطة "هايويند سكوتلاند" في منصاتها العائمة إنجازا هندسيا متميزا حيث يزن كل برج حامل للتوربينات / 12 / ألف طن ويصل قطر مسار الريشات الدوارة إلى / 154 / مترا أي ما يعادل حوالي ضعف طول جناح طائرة "إيرباص إيه 380" بينما يبلغ طول التوربينات / 253 / مترا منها / 78 / مترا تقع تحت سطح الماء وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع ارتفاع برج إيفل.
وتم تصميم هذه المنشآت بحيث تقاوم ارتطام أمواج مياه المحيط حتى ارتفاع لا يقل عن / 20 / مترا وسرعة مياه تتجاوز / 40 / مترا في الثانية.المزيد من أخبار الإمارات
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