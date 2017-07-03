"غاز الإمارات" تطرح الأختام الجديدة لأسطوانات غاز البترول المسيل

أعلنت شركة "غاز الإمارات" التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ ومقرهما دبي ـ اليوم أنها بدأت منذ الرابع من الشهر الماضي استخدام ختم تعبئة بلاستيكي لاصق جديد مثبت أعلى صمام اسطوانة غاز البترول المسيل مزودة بعلامة مجسمة "هولوغرام" في دبي.

وتطرح هذه الخاصية الجديدة قطاع غاز البترول المسيل للمرة الأولى في دولة الإمارات إذ تأتي الأختام الجديدة التي تحمل علامة "غاز الإمارات" على جميع أسطوانات الغاز باللون الأصفر ومزودة بعلامة مجسمة تنزع عند الاستعمال.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" في تصريح صحافي له، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن المجموعة ـ المملوكة بالكامل لحكومة دبي ـ تسعى دائما لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين وملتزمة في الوقت ذاته بالحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث مخاطر محتملة للمستهلكين.