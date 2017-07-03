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طاقة

"غاز الإمارات" تطرح الأختام الجديدة لأسطوانات غاز البترول المسيل

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
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"غاز الإمارات" تطرح الأختام الجديدة لأسطوانات غاز البترول المسيل

أعلنت شركة "غاز الإمارات" التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ ومقرهما دبي ـ اليوم أنها بدأت منذ الرابع من الشهر الماضي استخدام ختم تعبئة بلاستيكي لاصق جديد مثبت أعلى صمام اسطوانة غاز البترول المسيل مزودة بعلامة مجسمة "هولوغرام" في دبي.

وتطرح هذه الخاصية الجديدة قطاع غاز البترول المسيل للمرة الأولى في دولة الإمارات إذ تأتي الأختام الجديدة التي تحمل علامة "غاز الإمارات" على جميع أسطوانات الغاز باللون الأصفر ومزودة بعلامة مجسمة تنزع عند الاستعمال.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" في تصريح صحافي له، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن المجموعة ـ المملوكة بالكامل لحكومة دبي ـ تسعى دائما لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين وملتزمة في الوقت ذاته بالحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث مخاطر محتملة للمستهلكين.

وأضاف إن إطلاق أختام اسطوانات الغاز المسيل الجديدة يسهم في المحافظة على أعلى معايير السلامة في قطاع غاز البترول المسيل.

وحث الفلاسي المستهلكين على فحص حالة الختم المثبت أعلى الاسطوانة قبل استلام أسطوانات الغاز بما في ذلك توافر العلامة المجسمة وعلى الاختام في حضور عامل التوصيل الخاص بالشركة الموزعة وضمان الحصول على إيصال من الموزع.

وتوزع أسطوانات غاز البترول المسيل في أكثر من /50/ موزعا يستخدمون ما يزيد على /300/ مركبة توزيع في دبي.

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