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طاقة

الإمارات تحصد جائزتين خلال مؤتمر الجمعية الدولية لتبريد المناطق في أمريكا

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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الإمارات تحصد جائزتين خلال مؤتمر الجمعية الدولية لتبريد المناطق في أمريكا

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بجائزتين ذهبيتين في فئتي "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها" المخصصة لخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية.

وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 108 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية نهاية شهر يونيو الماضي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تم اختيار "إمباور" للفوز بالجائزتين لمساهمتها الكبيرة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق وإلتزامها بتبني أنظمة بنية تحتية خاصة بتزويد خدمات تبريد المناطق ذات المواصفات العالمية وذلك لتوسيع رقعة إنتشار هذه التقنية الحديثة ليس فقط في الدولة بل أيضا في العديد من المدن النامية حول العالم.. إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها "إمباور" في توفير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنويا.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" : " نحن سعداء بالجوائز التي فازت بها الشركة والتكريم الذي نالته من الجمعية الدولية لتبريد المناطق في ضوء إلتزامنا بخدمة مجتمعنا وأن تكون جميع عمليات الشركة متناسبة مع الحاجات المجتمعية وذلك من خلال تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة بشكل مستمر" .

وأضاف إن تقنية تبريد المناطق من أفضل الحلول الواعدة في مجال تحسين كفاءة الطاقة خلال السنوات الأخيرة.. وفي الوقت الذي تأتي فيه هذه الجوائز كدليل على التزام "إمباور" بتبني استخدام نظم البنية التحتية المتقدمة وتوفير خدمة تبريد على أعلى مستوى لمختلف المناطق فإنها تؤكد أيضا قدرات "إمباور" الكبيرة في مجال الإدارة المثلى للموارد في عملياتها التشغيلية وتوفير الطاقة وحماية البيئة.. ونحن في "إمباور" فخورون بالفوز بهذه الجوائز ضمن رؤيتنا للمساهمة في تنفيذ رؤية دبي 2021".

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