مشروع سابك السعودية بالصين يدخل مرحلة التصميم

ذكر تقرير من اتحاد صناعة النفط والكيماويات في الصين أمس الجمعة أن مشروع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتحويل الفحم إلى كيماويات في منطقة نينغشيا الصينية دخل مرحلة التصميم بعد استكمال دراسات الجدوى.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المنشآت الرئيسية في المشروع المشترك مع مجموعة شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم تتضمن وحدة لتعزيز الفحم بطاقة 3.4 مليون طن سنوياً ووحدة للميثانول تبلغ طاقتها مليوني طن سنويا ووحدة لتحويل الميثانول إلى أوليفينات بطاقة 700 ألف طن سنوياً.