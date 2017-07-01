الإمارات تنضم إلى ميثاق الطاقة الدولي بصفة مراقب

وقع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة اليوم على انضمام دولة الإمارات المتحدة لـ "ميثاق الطاقة الدولي" بصفة مراقب وذلك خلال مراسم جرت في العاصمة الفرنسية باريس خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي حول كفاءة الطاقة الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة "IEA".
حضر مراسم التوقيع سعادة أوربان روسناك أمين عام ميثاق الطاقة الدولي وسعادة المهندسة فاطمة محمد الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء وطاقه المستقبل، وفق لوكالة أنباء الإمارات.
وستتمكن الدولة - بموجب الانضمام لميثاق الطاقة الدولي بصفة مراقب - من تبادل المعلومات والدراسات والتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص الأمر الذي يساعد الشركات المعنية في الدولة مثل " مصدر ومبادلة ودراجون اويل " على استكشاف فرص استثمارية أكثر في الدول الأعضاء في ميثاق الطاقة الدولي.
وتعزز هذه الخطوة التعاون بين دولة الإمارات والأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي إلى جانب الإطلاع على التقارير التي تعد عن الدولة في قطاع الطاقة والتعاون في إعداد هذه التقارير على نحو يساعد في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة ويحول دون صدور تقارير تحتوي على معلومات وبيانات غير دقيقة.
جدير بالذكر أن عدد الدول الأعضاء في ميثاق الطاقة الدولي بلغ / 80 / دولة منها الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا والهند والأرجنتين.
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