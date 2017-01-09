داعش ينشر فيديو تدمير أكبر منشأة حيوية في سوريا ، بلغت كلفتها قرابة 300 مليون يورو﻿

بثت داعش لقطات لتفخيخ وتفجير معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي والتي بلغت كلفة إنشاءها قرابة 300 مليون يورو، ومن شأن تفجير المنتشأة المذكور جعل ملايين السوريين بلا غاز للتدفئة وللاستخدامات الاخرى.

ويعاني سكان مدينة دمشق من انقطاع المياه الصالحة للشرب مع مخاوف من نتائج كارثية على سكان دمشق الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة خاصة الأطفال والنساء والفئات الهشة الأخرى مثل النازحين من مدن أخرى وانحدار كبير في مستوى التغذية والصحة والاصحاح لسكان دمشق.



وأشار موقع المصدر أن التنظيم بث لقطات الفيديو أمس فيما أكدت مصادر في وزارة النفط السورية أنه اكبر منشأة اقتصادية في سورية تتعرض للتدمير في عمل تخريبي منذ اندلاع الازمة السورية منتصف شهر اذار/مارس 2011″.

وقالت مصادر ميدانية في القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن “اقرب نقطة للقوات الحكومية السورية عن معمل غاز حيان تبعد حوالي 30 كيلومترا وانهم لم يسمعوا صوت انفجار كبير في منطقة حيان”.



وكان المعمل قد بدأ تشغيله بداية العام 2011 وينتج 3 مليون متر مكعب من الغاز و نحو 180 طناً من الغاز المنزلي وبلغت تكلفته 290 مليون يورو.