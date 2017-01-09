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طاقة

بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي

قال بنك الاتحاد الوطني، الذي تمتلك حكومة أبوظبي فيه حصة 50%، إنه ساهم مع عدة مؤسسات مالية إقليمية ودولية في تمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي لإنتاج 2400 ميغاواط من الطاقة بتقنية الفحم النظيف بقيمة 2.3 مليار دولار.

وأضاف البنك، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مشروع "حصيان للطاقة"، البالغ تكلفته الاستثمارية 3.5 مليار دولار، يعد مشروعاً مشتركاً بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (بنسبة 51%) والتحالف الذي يضم "أكوا للطاقة" و"هاربين إلكتريك" و"صندوق طريق الحرير" الصيني (بنسبة 49%.).

 

وبحسب البيان، وفق وكالة أنباء الأناضول،  يقوم المشروع بتوليد 2400 ميجاوات من الطاقة بتقنية الفحم النظيف، وهو أول مشروع من نوعه بتلك التقنية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع الأربع في مارس/ آذار 2023.

 

وبنك الاتحاد الوطني، الذي تم تأسيسه عام 1982 كشركة مساهمة عامة، هو أحد البنوك الكبرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويقدّم مجموعة من المنتجات والخدمات للأفراد والجهات المؤسسية.

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