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طاقة

إس-أويل الكورية تبيع ديزل ونفتا ووقود طائرات بمليار دولار لأرامكو السعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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إس-أويل الكورية تبيع ديزل ونفتا ووقود طائرات بمليار دولار لأرامكو السعودية

(رويترز) - وقعت شركة إس-أويل -ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية- اتفاقاً لبيع ديزل ونفتا ووقود طائرات بقيمة إجمالية 1.2 تريليون وون (مليار دولار) خلال العام الحالي إلى شركة أرامكو السعودية أكبر مساهمي الشركة الكورية.

 

وقالت إس-أويل في بيان لبورصة سول اليوم الخميس إنها ستبيع 38 مليون برميل من المنتجات المكررة لشركة أرامكو السعودية لبيع المنتجات البترولية الذراع التجاري لأرامكو.

 

ووقعت إس-أويل قبل عام اتفاقا لبيع ما يصل إلى 24 مليون برميل من الديزل وما يصل إلى 20 مليون برميل من النفتا للشركة السعودية.

 

ووفقاً للاتفاق الذي يشمل عام 2017 بأكمله وافقت إس-أويل على توريد ما بين 10 و28 مليون برميل من الديزل وما بين ستة وثمانية ملايين برميل من النفتا وما بين مليون ومليوني برميل من وقود الطائرات. وبالنسبة لمنتجات الديزل قالت إس-أويل إنها ستورد الديزل الخفيف الفائق الجودة والديزل الخفيف والنفتا الخفيفة.

 

وتشتري إس-أويل جميع احتياجاتها من الخام من أرامكو السعودية التي تمتلك حصة 63 بالمئة في الشركة الكورية.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعت إس-أويل 11 مليون برميل من النفتا لشركة الصناعات البترولية الكورية.

 

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