3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود في يناير

حددت الإمارات وقطر وعمان أسعار البنزين والديزل لشهر يناير/كانون الثاني الجاري حيث قامت برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه بالنظر لأسعار شهر يناير/كانون الثاني 2017 المعلنة، حافظت الإمارات على أعلى أسعار للوقود في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم البحرين وقطر والكويت وأخيراً السعودية.
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