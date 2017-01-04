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طاقة

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود في يناير

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود في يناير

حددت الإمارات وقطر وعمان أسعار البنزين والديزل لشهر يناير/كانون الثاني الجاري حيث قامت برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.

 

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه بالنظر لأسعار شهر يناير/كانون الثاني 2017 المعلنة، حافظت الإمارات على أعلى أسعار للوقود في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم البحرين وقطر والكويت وأخيراً السعودية.

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