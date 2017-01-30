بلدية دبي و"فيليبس للإنارة" توقعان عقد "مصباح دبي"

وقعت بلدية دبي وشركة فيليبس للإنارة اليوم عقد تصميم وتصنيع وتوريد مصباح دبي "مصباح إنارة المباني".

يأتي ذلك استكمالا لتدشين مشروع مصباح دبي ضمن جهود الأبحاث والتطوير البناءة بينهما للوصول إلى المصباح الأكثر كفاءة في العالم للاستخدام التجاري وهو المصباح الأول في الأسواق الذي يتخطى حاجز /200/ شمعة في الواط من حيث الكفاءة باستهلاك الطاقة.

وقع العقد عن بلدية دبي سعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام البلدية فيما وقعها عن شركة فيليبس للإنارة باولو سيرفيني الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وذلك في مقر البلدية الرئيسي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال مدير عام بلدية دبي إن المصباح سيتوفر في أسواق دبي قبل نهاية العام الحالي مع خطط لاستبدال /80/ في المائة من المصابيح المستخدمة في دبي بمصباح دبي الجديد حيث تستعد بلدية دبي وفيليبس للإنارة لتزويد سكان مدينة دبي بمليوني مصباح خلال العام 2017 وهو الرقم الذي من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى / 10 / ملايين خلال العام 2021.

وذكر أن مبادرة "مصباح دبي" تعزز توعية الجمهور بالحاجة إلى التوفير بالطاقة لتخفيض الانبعاثات الكربونية كما أنها تتماشى مع توجهات الحكومة ورؤية الدائرة في هذا المجال وتدعم إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 في خفض استهلاك الطاقة بنسبة / 30 / في المائة والحد من التلوث الكربوني من خلال خفض انبعاثات الكربون بنسبة / 16 / في المائه بحلول عام 2021 إضافة إلى تعزيز ممارسات الطاقة النظيفة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة في جميع مناحي الحياة ولتساهم حصة بلدية دبي من عائداته في دعم الصندوق الأخضر لاستغلالها في مبادرات ابتكاريه.

وذكر أن مدة العقد تبلغ 5 سنوات بحيث تكون الملكية الفكرية مناصفة بين بلدية دبي والشركة فيليبس وسيتم البدء بتصنيع وتوريد المصابيح خلال شهر مارس 2017 كما تلتزم البلدية ببذل الجهد في تشجيع كبار المطورين لاستخدام مصباح دبي هذا إلى جانب الالتزام بضرورة التطوير المستمر للمصباح ليبقى المصباح الأكثر كفاءة وابتكارا على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن مبادرة "مصباح دبي" توفر العديد من الفوائد الملموسة وأبرزها التوفير في فاتورة الإضاءة بنسبة تصل حتى /90/ في المائة وعمر مصابيح أطول يصل إلى /15/ عاما اعتمادا على مقاييس الاستخدام النموذجي التي تعادل ألف ساعة سنويا" أي أكثر بنسبة / 15 / مرة مقارنة بالمصابيح التقليدية.

ويتميز المصباح بأنه صديق للبيئة ولا يحتوي على زئبق ولا يبدد طاقة حرارية وبالتالي يوفر في تكاليف التبريد ولا يصدر عنه أشعة فوق البنفسجية.

ويتوفر المصباح بأربعة نماذج وهي مصباح 1 واط بديلا عن المصباح المتوهج 25 واط ومصباح 2 واط بديلا عن المصباح المتوهج 40 واط ومصباح 3 واط بديلا عن المصباح المتوهج 60 واط إضافة إلى مصباح 3 واط MR16 بديلا عن مصباح الهالوجين 50 واط حيث تتوفر النماذج الأربعة بكل من ألوان ضوء النهار البارد والأبيض الدافئ.