هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تنفي تغيير التعريفة الحالية

نفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تغيير في التعريفة الكهربائية مؤكدة أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس الإثنين إنه لم يطرأ أي تغيير في التعريفة الحالية.

وتتضمن أهداف خطة التحول الوطني 2020 رفع جميع الإعانات التي تقدم لتعرفه الماء والكهرباء في السعودية.