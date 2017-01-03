هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تنفي تغيير التعريفة الحالية

نفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تغيير في التعريفة الكهربائية مؤكدة أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس الإثنين إنه لم يطرأ أي تغيير في التعريفة الحالية.
وتتضمن أهداف خطة التحول الوطني 2020 رفع جميع الإعانات التي تقدم لتعرفه الماء والكهرباء في السعودية.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
ما هو برنامج حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس