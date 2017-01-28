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طاقة

السعودية تسحب من شركة كورية مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمليارات

أريبيان بزنس
السبت، 28 يناير 2017
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السعودية تسحب من شركة كورية مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمليارات

أكدت صحيفة سعودية أن الرياض سحبت مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية بقيمة 11.3 مليار ريال وذلك بعد تنفيذ 55 بالمئة فقط من المشروع.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادر مطلعة إن سبب سحب المشروع يرجع لعدم تسليمه في الوقت المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى إملاءات "سامسونج" واشتراطات خارج العقد، فضلاً عن مطالبات الشركة بدفع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعويضاً لهم.

 

وقالت المصادر إن عبدالرحمن الفضلي؛وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصدر خطاباً، قبل أيام، تضمن سحب المشروع من الشركة بعد مداولات عديدة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة حيال الموضوع.

 

وفي العام 2012، فاز كونسورتيوم تقوده "سامسونج" بالمشروع بثلاث مليارات دولار لبناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية، وكان مقرراً الانتهاء منه في موعد أقصاه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

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