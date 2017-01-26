العراق يوقع اتفاقا مع جنرال الكتريك لبناء محطتين لتوليد الكهرباء

وقع العراق الخميس اتفاقا مع شركة جنرال الكتريك الاميركية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظتي ذي قار والمثنى من أجل تعويض النقص في الطاقة الذي تعانيه البلاد منذ سنين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاتفاق يلحظ انشاء محطتين "بقدرة اجمالية 1500 ميغاواط بمعدل 750 ميغاواط لكل محطة وبكلفة اجمالية مقدارها مليار و49 مليون دولار".

ويعاني العراق منذ أعوام نقصا كبيرا في انتاج الطاقة الكهربائية ومشاكل كبيرة في قطاع التوزيع.

ووقع العقد عن الحكومة العراقية وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي وعن شركة جنرال الكتريك ستيف بولز الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة فيها، نقلا عن موقع فرانس 24.

ويشكل إعلان الاتفاق استكمالا للمرحلة الأولى من "خطة زيادة توليد الكهرباء في العراق" التي أطلقتها جنرال إلكتريك العام الماضي وساهمت في تأمين أكثر من 700 ميغاواط من الكهرباء.

وقال ستيف بولز في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه ان "المرحلة الثانية من خطة زيادة توليد الكهرباء في العراق تعكس عمق التزامنا بتوفير أحدث الحلول التقنية التي تضمن استمرار العمليات التشغيلية في محطات التوليد، بالتزامن مع تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة في استهلاك الموارد".

وأدى سوء الخدمات الاساسية والفساد المالي والاداري وتوزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية الى احتجاجات مناهضة للحكومة ابتداء من صيف 2015.

والاحتجاجات التي استمرت بشكل متقطع لاكثر من عام دفعت الحكومة الى قطع كثير من التعهدات بالتغيير، لكن نتائج ضئيلة تحققت حتى الان.