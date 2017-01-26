صدارة للكيميائيات السعودية "تحتوي أثر الهجوم على شبكتها الإلكترونية"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت شركة صدارة للكيميائيات على حسابها الرسمي على تويتر يوم أمس الأربعاء إنها تمكنت من احتواء تعطل في شبكتها نتيجة هجوم إلكتروني كانت قد أعلنت عنه قبل يومين.

وقالت الشركة "كان انقطاع الشبكة الداخلية لصدارة بسبب الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها العديد من الجهات في المملكة.. حسبما أعلنته المصادر الرسمية. وقد تم احتواء الأثر الناتج عنها ويجري حاليا إكمال أعمال التحقيق".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية حذرت، يوم الثلاثاء الماضي، من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية (Ransomware) التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، وأوصت جميع الجهات برفع مستوى الحيطة الحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة بحسب ما نقله موقع التلفزيون السعودي ولم تحدد الهيئة في تحذيرها المواقع التي أصيبت واكتفت بالقول إن تحذيرها يأتي عقب تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات أدت لعطل في أنظمتها الداخلية، وأوصت ببعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الإصابة وتقليل الأضرار.