دانة غاز الإماراتية تؤكد أن تحصيل مستحقاتها من مصر بالجنيه ليس للتحوط

أكدت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن قيامها بتحصيل مستقاتها المالية من مصر بعملة الجنيه ليس بغرض التحوط للحد من مخاطر تقلب أسعار صرف العملات.

وقالت الشركة الإماراتية المدرجة في بورصة أبوظبي، إنها تحصل مستحقاتها من الحكومة المصرية بالعملة المحلية (الجنيه)، لتسديد نفقات الدائنين والاستثمار في مصر بالعملة نفسها، مما جعل لهذه المدفوعات تأثير مشابه لعلميات التحوط.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول، كانت تقارير صحافية نقلت عن الرئيسي التنفيذي للشركة، باتريك وارد، قوله في مقابلة تلفزيونية، أن الشركة تلجأ إلى التحوط في الوقت الحالي من مخاطر صرف العملة، إذ تقوم بتحصيل مستحقاتها من الحكومة المصرية بالجنيه.

ومنذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011، تعاني مصر من شح العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، وازدادت حدة الأزمة خلال العامين الماضي والجاري مع تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.

ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري في السوق المصرية بالوقت الحالي قرابة 18 جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع 8.88 جنيهات قبل تعويم عملتها، الذي تم بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

ويمثل متوسط إنتاج الشركة الإماراتية في مصر بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، نحو 36.55 ألف برميل من النفط المكافيء يومياً، تعادل 54.7% من إجمالي إنتاج الشركة وفقاً لحسابات "الأناضول".

و"دانة غاز" العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.650 ألف برميل من النفط المكافيء يومياً.