"أدنوك للتوزيع" تدشن سلسلة محطات "أدنوك إكسبرس" الجديدة في أبوظبي

افتتح المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة " أدنوك للتوزيع" اليوم سلسلة محطات "أدنوك اكسبرس" الجديدة كليا والتي جهزت لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاما في مدينة أبوظبي وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها بتعبئة الوقود فقط.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في محطة "المقطع" الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي بالقرب من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحضور عدد من مسؤولي شركة أدنوك للتوزيع وممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وبالتزامن مع افتتاح محطة المقطع فقد أعلنت "أدنوك للتوزيع" افتتاح محطة "الشروق" ضمن سلسلة "أدنوك اكسبرس" والواقعة في مدينة شخبوط بأبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتمتاز محطات وقود "أدنوك اكسبرس" بكونها محطات خدمة مصممة بشكل طولي تضم كل منها جزيرة واحدة مزودة بمضختين وبمساحة إجمالية 600 متر مربع أو ثلاث مضخات وبمساحة إجمالية 800 متر مربع – وتقدم لروادها خدمات التزود باثنين من منتجات الوقود فقط وهما خصوصي 95 وإي بلس 91.

كانت الشركة قد باشرت العمليات التصميمية والإنشائية لهذا المشروع مطلع شهر أغسطس الماضي ونفذ خلال فترة زمنية قياسية تحقيقا لتطلعات "أدنوك للتوزيع" الرامية للحد من الازدحام على محطات التعبئة الحالية وضمان أقصى قدر من الراحة والمرونة وتلبية خدمة التزود بالوقود في أقل فترة زمنية مستغرقة.

وجرت عملية تحديد مواقع تشييد هذه المحطات بالاستناد إلى دراسات متخصصة نفذتها الشركة للتعرف على مواقع الطلب المتزايد على خدمات التزود بالوقود ضمن مختلف مناطق مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي إن "أدنوك للتوزيع" تحرص على ايجاد حلول عملية لتقليص ظاهرة الازدحام التي تشهدها بعض محطات الخدمة وفق المعطيات المتاحة ونلتزم بتعزيز تجربة عملائنا من سائقي المركبات عبر الاستفادة من خدمات التزود السريع.

وأضاف: "تحقيقا لهذا الأمر فقد سبق وأطلقنا خدمة " أدنوك الذكية " وها نحن اليوم نعلن عن انطلاقة مفهوم جديد لعملية التزود بالوقود في أقل وقت ممكن وذلك بافتتاح محطتين اثنتين من سلسلة محطات "أدنوك اكسبرس" التي من شأنها المساهمة وبشكل كبير في تحقيق أهدافنا في تسهيل عمليات التزود بالوقود" .

وتشمل المرحلة الأولى لسلسلة محطات الوقود "أدنوك اكسبرس" والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من العام الجاري افتتاح 8 محطات إضافية تشمل محطتين في مدينة محمد بن زايد ومحطة واحدة في كل من مدينة شخبوط ومدينة خليفة وشارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشارع دلما وشارع الفلاح بأبوظبي.

وأضاف الراشدي :" إننا ملتزمون بتوفير أرقى مستويات الخدمة لعملائنا والحرص على تعزيز مرافقنا وخدماتنا ومواصلة نهجنا التوسعي حيث تشمل خططنا التوسعية افتتاح 25 محطة خدمة و8 محطات ضمن شبكة " أدنوك اكسبرس" خلال عام 2017.

وأكد المهندس سعيد مبارك الراشدي أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشركة "أدنوك للتوزيع" تحمل في طياتها المزيد فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي في مشروع "أدنوك إكسبرس" – ليس فقط على مستوى إمارة أبوظبي فحسب بل وفي مختلف مناطق الدولة التي تعاني من ازدحام سكاني وعمراني مترافق مع عدم توفر المساحات اللازمة لإنشاء محطات خدمة متكاملة وبما يحقق متطلبات توفير الخدمات بمختلف أنواعها لجميع عملاء الشركة على اختلاف مواقع تواجدهم ومتطلباتهم.

يذكر أن شبكة أدنوك للتوزيع تضم اثنتين من محطات "أدنوك اكسبرس" إلى جانب 336 محطة في مختلف مناطق الدولة منها 92 محطة خدمة في مدينة أبوظبي وضواحيها 34 محطة في المنطقة الغربية 41 محطة في مدينة العين 87 محطة في إمارة الشارقة 43 محطة في إمارة رأس الخيمة 14 محطة في إمارة أم القيوين 21 محطة في إمارة الفجيرة و13 محطة في إمارة عجمان.