أرامكو: 66 ألف سعودي وسعودية يعملون في الشركة

قالت هدى الغصن المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو السعودية إن نسبة السعودة في الشركة الحكومية العملاقة للنفط حالياً تتراوح ما بين 84 إلى 86 بالمئة من القوى العاملة والتي يزيد عددها عن 66 ألف موظف وموظفة من السعوديين.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أشارت "الغصن" في كلمة لها في الدورة 11 من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات التي عُقدت في دبي إلى ثلاثة تحديات يواجهها رأس المال البشري وهي نقص الكفاءات، وأهمية وجود ثقافة قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإنتاجية، وأبعاد طبيعة وظائف المستقبل.

وأوضحت "الغصن" أنه هذه المسائل لا بد لشركات الطاقة أن تتغلب عليها من أجل المحافظة على زخمها فيما تمضي قدمًا.

وأضافت أن من أبرز التحديات المحتملة التي تواجه الشركات مسألة تطوير القوى العاملة المؤهلة المتمتعة بالقدرات التي ستلزم للتوسع في هذا القطاع والاحتفاظ بهذه القوى العاملة.

وأشارت إلى دراسة قُدمت في دورة عقدت مؤخراً من دورات المنتدى الاقتصادي العالمي حيث توقعت هذه الدراسة أن 65 بالمئة من الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية في الوقت الحاضر سينتهي المطاف بهم بالعمل في وظائف غير موجودة حالياً.

وقالت في هذا الصدد إن أرامكو السعودية تستخدم أساليب تحليل واستراتيجيات متطورة للقوى العاملة تأخذ عوامل عديدة في الحسبان على مدى فترات زمنية مستقبلية تصل إلى 10 سنوات و20 و30 سنة.

وتعد هدى محمد الغصن أول سعودية تحتل منصباً قيادياً في شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط في المنطقة.

وحصلت "الغصن" على المركز الرابع عربيا في الإدارات التنفيذية ضمن تصنيف فوربس والسابع في مجال الطاقة للعام 2015 ضمن تصنيف مجلة أريبيان بزنس.