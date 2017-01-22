وزير الطاقة السعودي: أرامكو تقوم بتشغيل 220 منصة حفر

(رويترز) - صرح وزير الطاقة السعودي لمحطة سكاي نيوز عربية في برنامج أذيع اليوم الأحد أن شركة أرامكو السعودية تقوم بتشغيل نحو 220 منصة حفر بفضل الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية رغم أسعار النفط المنخفضة.

وقال خالد الفالح وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة أرامكو إن استمرار الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من حقول قديمة مضيفا أن المملكة تحافظ على طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً.

وتابع أن أرامكو لم تخفض عدد منصات الحفر خلال الأزمة موضحا أن بإمكان الشركة الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج لزيادة التمويل للاستثمارات الحالية من مواردها الخاصة مؤكدا أنها لم تتأثر بانخفاض الأسعار.

وفي العامين الماضيين، وفرت أرامكو من تكلفة الحفر من خلال الحصول على خصومات من شركات خدمات حقول النفط والموردين.

وكانت مصادر في صناعة النفط قالت لرويترز العام الماضي إن أرامكو تقوم بتشغيل 212 منصة لحفر حقول الغاز النفط دون تغيير عن العام 2015. ولا يتضمن الرقم منصات حفر آبار المياه.

وقال مصدر في القطاع لرويترز اليوم الأحد إن هناك 212 منصة تعمل بالإضافة لثمانية منصات حفر لآبار المياه. وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في ديسمبر/كانون الأول إن البرنامج الرأسمالي للشركة والأنشطة في ازدياد ما يدعم الطلب على الحفارات.

وأكد الفالح يوم الأحد أنه سيبدأ إنتاج 300 ألف برميل يومياً إضافياً من توسعة حقل خريص في عام 2018 وان الإنتاج الجديد سيعوض تراجع إنتاج حقول أخرى ولن يضيف طاقة جديدة.