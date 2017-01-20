السعودية: 1.5 مليون برميل نفط خرجت من السوق في يناير

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير/كانون الثاني وذلك من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون على إخراجها من السوق.
وتوقع "الفالح" في تصريحات لتلفزيون "العربية" نمو إنتاج النفط الصخري في العام 2017 بما بين 200 ألف و300 ألف برميل.
وأضاف أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل "مبالغ بها".المزيد من أخبار السعودية
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