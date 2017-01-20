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طاقة

"أدنوك" أبوظبي تبدأ إجراءات إعادة تشغيل وحدة تقطير الخام في مصفاة الرويس الغربية

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
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"أدنوك" أبوظبي تبدأ إجراءات إعادة تشغيل وحدة تقطير الخام في مصفاة الرويس الغربية

أعلنت أدنوك البدء بإجراءات إعادة تشغيل وحدة تقطير الخام والوحدات المرتبطة بها في مصفاة الرويس الغربية، ومن المتوقع متابعة الإنتاج التجاري قريباً.

 

وبعد مزيد من التحليل والدراسات الفنية لتأثير الحادث الذي تعرضت له مصفاة الرويس الغربية الأسبوع الماضي، كانت أدنوك قد أوضحت حصول تأثير جزئي على إنتاج المصفاة من الجازولين والبروبيلين والتي يتم العمل على توفيرها من مصادر أخرى.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تطمئن أدنوك عملاءها إلى أنها اتخذت إجراءات لدعم إنتاجها من مصادر أخرى في الأسواق بهدف ضمان استمرار تلبية الطلب.

 

وتعد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة، ويبلغ انتاجها من النفط الخام 3.1 مليون برميل من النفط يومياً و9.8 مليار قدم مكعب من الغاز الخام يومياً.

 

وتمتد عمليات أدنوك التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، وذلك من خلال 16 شركة متخصصة تتولى مهام الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

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