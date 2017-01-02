الحكومة السعودية تؤكد أهمية تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط

(رويترز) - أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين أهمية التعاون بين منتجي النفط من أجل الالتزام بقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني على أول خفض في إنتاج النفط منذ 2008 بعدما وافقت المملكة العربية السعودية على تحمل العبء الأكبر في ذلك الخفض وأسقطت مطلبها بأن تقلص منافستها إيران إنتاجها هي الأخرى.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه تطرق إلى "نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".