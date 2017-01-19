السعودية: أوبك تريد شراكة طويلة الأمد مع روسيا

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن أوبك التي تخفض إنتاج النفط مع روسيا غير العضو في المنظمة للمرة الأولى في سنوات تريد علاقة طويلة الأجل مع موسكو.
وأبلغ الفالح رويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نهدف في أوبك إلى أن تكون العلاقة مع روسيا على أفضل ما يكون للمدى الطويل".
وأضاف أن "التوصل لحل سريع ليس هدفاً كبيراً. نريدها علاقة طويلة الأمد. ينبغي أن نتحلى بالمرونة عندما نتدخل. علاقتنا ستتطور مع الوقت".
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