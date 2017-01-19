انهيار مركز تسوق في إيران نقله بث تلفزيوني مباشر

أنقرة (رويترز) - قال رئيس بلدية طهران إن فرق الإنقاذ تبحث يوم الخميس عن 25 على الأقل من رجال الإطفاء وإن المسعفين عالجوا عشرات المصابين بعد أن تسبب حريق في انهيار مبنى في وسط طهران.

ووصف شاهد انهيار البرج المكون من 17 طابقا بأنه "مشهد من فيلم رعب."

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 75 شخصا على الأقل من بينهم 45 رجل إطفاء أصيبوا عندما انهار المبنى وسط سحابة ضخمة من الغبار في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وقال محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران للتلفزيون "نحو 25 من رجال الإطفاء محاصرون بالداخل وفرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم."

وأضاف التلفزيون أنه تم نقل أغلب المصابين إلى مستشفى وخرج العديد منهم بعد فترة وجيزة.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن الرئيس حسن روحاني أمر "بالتحقيق الفوري" في أسباب الانهيار.

وعندما انهار المبنى كان قد تم إجلاء جميع سكانه لكن رجال الإطفاء كانوا مازالوا يحاولون السيطرة على النيران.

وقال بير حسين كوليوند رئيس خدمة الطوارئ للوكالة "قلقنا الرئيسي يتعلق برجال الإطفاء المحاصرين تحت الأنقاض .. جميع المستشفيات القريبة في حالة تأهب."

وقال التلفزيون الحكومي إن المبنى كان يضم شركات صناعة ملابس وبث لقطات لأصحاب شركات يحاولون الدخول إلى أنقاض المبنى في حين تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين.

وقال إن عمليات البحث والإنقاذ قد تستغرق أكثر من يومين.

ومبنى بلاسكو الواقع في جنوب طهران عمره 50 عاما. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية "إن حريقا اشتعل في المبنى من قبل".

وقالت تسنيم إن الحريق بدأ في الطابق التاسع وإن أكثر من 200 رجل إطفاء انتقلوا للموقع عندما انتشرت النيران في المبنى.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي "إن بلدية طهران حذرت سكان المبنى مرارا وطالبتهم بإخلائه لاعتبارات تتعلق بالسلامة."

وقال صاحب متجر للبقالة أجبرته الشرطة على مغادرة المنطقة بالهاتف لرويترز "كان الأمر أشبه بفيلم رعب. انهار المبنى أمامي."

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن الشرطة طوقت السفارتين البريطانية والتركية اللتين تقعان قرب برج بلاسكو.

وأضافت الوكالة "أمكن رؤية ألسنة اللهب على مبعدة كيلومترات من المبنى القديم