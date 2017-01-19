انهيار جليدي يضرب فندقا في إيطاليا

بيني (إيطاليا) (رويترز) - قال مسؤولون إن انهيارا جليديا ضرب فندقا صغيرا في منطقة جبلية بوسط إيطاليا بعد سلسلة زلازل قوية هزت المنطقة ويخشى أن يكون نحو 30 شخصا قد دفنوا تحت الثلوج.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن فابريتسيو كوروتشيو رئيس إدارة الحماية المدنية الإيطالية قوله "هناك نحو 30 أماكنهم غير معروفة بين نزلاء وعاملين في فندق ريجوبيانو في فاريندولا."

وقال مسؤولون آخرون إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان قد سقط أي قتلى لكن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب تراكم الثلوج التي بلغ ارتفاعها نحو خمسة أمتار بعد انهمارها على مدى أيام على جبل جران ساسو في منطقة أبروتسو في وسط البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن الانهيار الجليدي أدى إلى تهدم جزء من الفندق المكون من أربعة طوابق ويقع على ارتفاع نحو 1200 متر فوق مستوى سطح البحر وحركه لمسافة نحو عشرة أمتار.

ونتيجة لإغلاق الطرق بالمنطقة لم يصل أول عمال الإنقاذ إلا في الساعة 4:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) بعد أن تحركوا وسط الثلوج الكثيفة للوصول إلى موقع الحادث. وبعد بزوغ الفجر أرسلت أجهزة الطوارئ طائرات هليكوبتر.

وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرق الإطفاء الوطنية "ننزل وحدات الإنقاذ الخاصة بنا بطائرات هليكوبتر وقد بدأت في الحفر."

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت في وقت سابق أنه تم العثور على "العديد من القتلى" داخل الفندق. لكن المسؤولين بالمنطقة نفوا ذلك