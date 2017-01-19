سابك السعودية: مازلنا متحمسين لمشروع إكسون موبيل بأمريكا ونتطلع للمزيد

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الخميس إن الشركة ما زالت متفائلة بمشروع البتروكيماويات المقترح في الولايات المتحدة مع إكسون موبيل وسيتم اتخاذ قرار مبدئي بخصوص هذا الاستثمار في غضون أشهر.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت سابك إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم إنها تدرس بناء مجمع للبتروكيماويات على ساحل الخليج الأمريكي مع وحدة تابعة لإكسون موبيل. ومن المقرر أن يورد المشروع الايثيلين إلى وحدات أخرى لإنتاج المشتقات.

وقال الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان لرويترز يوم الخميس إنه سيسافر إلى الولايات المتحدة بنهاية الشهر الحالي للنظر في المشروع المقترح.

وأضاف "الآفاق ما زالت إيجابية جداً... سنعمل مع إكسون موبيل للتوصل إلى هيكل تنافسي قوي جدا لهذا المشروع".

وتابع "نحن متحمسون جداً للمشروعات الحالية مع إكسون موبيل، ليس فقط مشروع التكسير بل كذلك نوع مشروعات المصب التي سنعمل عليها".

وذكر أن سابك قد تصدر إعلاناً بخصوص مشروع الايثيلين في الربع الثاني من العام الحالي وإن كان ذلك غير مؤكد.

وتحرص سابك على الاستثمار في الخارج لتنويع مخاطرها وتحسين إمكانية دخولها للأسواق الأجنبية. وقال البنيان إن الشركة تتطلع لضخ استثمارات أخرى بالولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار.

وتابع "نعتقد أن سابك تحتاج لتعزيز مركزها في الولايات المتحدة والاستفادة من النمو الحالي للطلب في أنشطتنا الخاصة بالسلع الأولية".

ولم يخض البنيان في تفاصيل بخصوص الاستثمارات المحتملة لكنه قال إن "بعضها سيتم عبر عمليات شراكة والبعض سننفذه وحدنا لأني أعتقد أننا في سابك نملك القدرة على القيام بذلك بأنفسنا".

ولدى سؤاله عن آفاق مبيعات سابك في الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي تعهد بتعزيز الشركات المحلية، قال "البنيان" إن سابك تعتبر نفسها مصنعاً محلياً نظراً لمنشآتها في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يرى خطراً على أصول سابك جراء تصويت الكونجرس الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي على قانون جاستا الذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية.

وأضاف "يأتي هذا في إطار تقييمنا المستمر للمخاطر الذي نجريه في مجال تمويل الشركات لكننا في هذه المرحلة لا نرى أي مشكلة ولن يغير ذلك أبداً خطتنا بشأن تنمية أنشطتنا في الولايات المتحدة".