"تبريد" تستحوذ على محطة المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إنها استحوذت على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج "آي سي تي" ليصبح بذلك عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" إن هذا الاستحواذ يوسع حضورنا في إمارة أبوظبي من خلال توفير خدمات التبريد لأحد أبرز العقارات الواقعة على كورنيش أبوظبي فضلا عن زيادة عدد محطاتنا في مختلف دول مجلس التعاون إلى 71 محطة.

من جانبه قال حمد عبدالله الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي تي" إن شركة تبريد تتمتع بسجل حافل من خدمات التبريد عالية الجودة التي توفرها لعملائها وشركائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتسهم أيضا هذه الشراكة في تعزيز قدرتنا على توفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية لجميع الوحدات السكنية والتجارية في أبراج نيشن تاورز، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتوفر المحطة خدمات التبريد لأبراج "نيشن تاورز" التي تعد من أبرز المعالم الواقعة على كورنيش أبوظبي والخاصة بشركة "آي سي تي" ..وتضم هذه الأبراج "نيشن غاليريا" و"نيشن ريفيرا" وفندق سانت ريجيس أبوظبي بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية.

وتمتلك محطة تبريد المناطق من قبل شركة برايم لتبريد المناطق "برايم" وهي كيان تأسس لأغراض خاصة من قبل شركة "تبريد" وشركة "آي سي تي" كمشروع مشترك للاستحواذ على هذه المحطة.

وستمتلك شركة "تبريد" حصة في شركة "برايم" نسبتها 75% في حين ستكون نسبة حصة شركة " آي سي تي" 25% ..وقام بنك الخليج الأول بتمويل عملية الاستحواذ من خلال قرض تمويل مشروع - دون حق الرجوع على المدين - بقيمة 80 مليون درهم لمدة 15 سنة.