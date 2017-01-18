Arabian business
طاقة

"تبريد" تستحوذ على محطة المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"تبريد" تستحوذ على محطة المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" إنها استحوذت على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج "آي سي تي" ليصبح بذلك عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" إن هذا الاستحواذ يوسع حضورنا في إمارة أبوظبي من خلال توفير خدمات التبريد لأحد أبرز العقارات الواقعة على كورنيش أبوظبي فضلا عن زيادة عدد محطاتنا في مختلف دول مجلس التعاون إلى 71 محطة.

 

من جانبه قال حمد عبدالله الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي تي" إن شركة تبريد تتمتع بسجل حافل من خدمات التبريد عالية الجودة التي توفرها لعملائها وشركائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتسهم أيضا هذه الشراكة في تعزيز قدرتنا على توفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية لجميع الوحدات السكنية والتجارية في أبراج نيشن تاورز، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وتوفر المحطة خدمات التبريد لأبراج "نيشن تاورز" التي تعد من أبرز المعالم الواقعة على كورنيش أبوظبي والخاصة بشركة "آي سي تي" ..وتضم هذه الأبراج "نيشن غاليريا" و"نيشن ريفيرا" وفندق سانت ريجيس أبوظبي بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية.

 

 

وتمتلك محطة تبريد المناطق من قبل شركة برايم لتبريد المناطق "برايم" وهي كيان تأسس لأغراض خاصة من قبل شركة "تبريد" وشركة "آي سي تي" كمشروع مشترك للاستحواذ على هذه المحطة.

 

 

وستمتلك شركة "تبريد" حصة في شركة "برايم" نسبتها 75% في حين ستكون نسبة حصة شركة " آي سي تي" 25% ..وقام بنك الخليج الأول بتمويل عملية الاستحواذ من خلال قرض تمويل مشروع - دون حق الرجوع على المدين - بقيمة 80 مليون درهم لمدة 15 سنة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مساهمو "تبريد" يوافقون على إعادة شراء 28% من السندات التي تحملها شركة "مبادلة"

أرباح "تبريد" ترتفع 20% إلى 326 مليون درهم في 2014

"تبريد" تعيد تمويل ديونها الحالية بقيمة 2.6 مليار درهم

جولة مصورة داخل الشركة الوطنية للتبريد "تبريد"

تعليقات

المزيد في طاقة

السعودية: أوبك تريد شراكة طويلة الأمد مع روسيا

انهيار جليدي يضرب فندقا في إيطاليا

انهيار مركز تسوق في إيران نقله بث تلفزيوني مباشر

سابك السعودية: مازلنا متحمسين لمشروع إكسون موبيل بأمريكا ونتطلع للمزيد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ينتخب السفيرة لانا نسيبة رئيسة لدورة 2017

البورصة المصرية تترنح بعد الكشف عن خطط لفرض ضرائب جديدة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »