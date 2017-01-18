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طاقة

تفاقم خسائر السعودية للكهرباء بفعل ارتفاع أسعار الوقود

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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تفاقم خسائر السعودية للكهرباء بفعل ارتفاع أسعار الوقود

(رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق خليجية- اليوم الأربعاء عن تفاقم خسائرها الفصلية بنهاية الربع الأخير من 2016 بفعل زيادة أسعار الوقود لتأتي الخسائر أعلى من توقعات المحللين.

 

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت خسائر بقيمة 2.34 مليار ريال (624 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 1.4 مليار قبل عام بزيادة 62.15 بالمئة.

 

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تتكبد الشركة خسائر بقيمة 1.037 مليار ريال في الربع الرابع.

 

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر إلى "ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك".

 

وخلال العام 2016 بأكمله، سجلت الشركة نمواً نسبته 36.85 بالمئة في صافي أرباحها ليصل إلى 2.11 مليار ريال من 1.54 مليار في 2015 بفضل زيادة إيرادات التشغيل و تحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

 

وبحسب البيان بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 10.65 مليار ريال في الربع الرابع مقارنة مع 8.98 مليار قبل عام بزيادة 19 بالمئة.

 

وخلال 2016 بأكمله ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل 20 بالمئة إلى 49.9 مليار ريال من 41.5 مليار في 2015.

 

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتماداً كثيفاً على مكيفات الهواء.

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