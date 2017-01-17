"مصدر" أبوظبي تبرم اتفاقية تعاون مع "الكهرباء والماء" و"نبراس" القطريتين

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة، ترمي إلى إقامة علاقة عمل مشتركة بين الجهات الثلاث في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة القائمة على أسس تجارية لبيع الكهرباء في الإمارات وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي.

وقع الاتفاقية محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" وسعادة المهندس فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية والمهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة بحضور عبدالستار محمد الرشيد مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ستعزز اتفاقية التعاون - بين "مصدر" وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة - من أطر تعاون الشركات الثلاث في مجالات البحث والتطوير والتقنية والتعليم والتوعية المستدامة على أساس خبرة كل الأطراف في تطوير ونشر برامج الاستدامة.

وقال الرمحي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي مصدر لتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي لما تحمله هذه الشراكات من أهمية بالغة حيث تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة إلى جانب توظيف الخبرات التي تمتلكها "مصدر" وشركاؤها للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن "مصدر" قامت ببناء شبكة متكاملة من الشراكات في العديد من القطاعات من أجل التصدي لتحديات الطاقة والتنمية المستدامة الملحة التي يواجهها العالم فمنذ عام 2006 تعاونت الشركة مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجددة وتعزيز اعتماد ممارسات التنمية المستدامة.

وأكد أن الشراكات التي عقدتها "مصدر" تسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تركز على انتقال الإمارة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وذلك من خلال مشاركتها في تحقيق هدف أبوظبي بتأمين 7 % من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020 وتعزيز أمن الطاقة.

من جانبه أبدى سعادة المهندس فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية تطلعه لأن تشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعيّة للشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه في الشرق الأوسط والمساهمة في ترسيخ أطر الاستدامة وتنويع مزيج الطاقة في دولة قطر ..لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى إنتاج 1.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.

وأضاف أن شركة الكهرباء والماء القطرية اخذت على عاتقها منذ تأسيسها المساهمة في سد احتياجات دولة قطر من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لتلبية احتياجات الدولة من خلال الاستمرار في تطوير المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مستفيدين من التقنيات الحديثة في هذا المجال وبالتعاون مع كُبريات الشركات العالمية والرائدة في تطوير وتشغيل ورفع كفاءة محطات المياه والكهرباء.

بدوره قال المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة .. إننا نتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية مع "مصدر" في رفد تطلعات شركة نبراس المتمثلة في الاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة مع شركاء عالميين رائدين في مجالات تطوير وتنمية مشروعات الطاقة وهي إحدى ركائز الإستراتيجية الإستثمارية لشركة نبراس للطاقة.

وأضاف أن الاتفاقية ستمكن الجهات الثلاث من تبادل الخبرات مما سيسهم في توسعة نشاطاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة فضلاً عن أن هذا التعاون سيعزز من قدرة "نبراس" على ترسيخ مكانة عالمية لها في قطاع الطاقة بكافة أنواعها وخاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى كونها المزود الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر حيث تبلغ الطاقة الكهربائية التي تقوم الشركة بتوليدها 11098 ميجاواط و 535.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وتختص شركة نبراس للطاقة بالاستثمار خارج دولة قطر في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع تحلية المياه ومشاريع التبريد والتدفئة وكذلك إمداد وتوريد الوقود ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بالمشاريع.

وتتمتع نبراس بخبرة عالية في تطوير المشروعات بنظام الإنتاج المستقل من خلال تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروعات في السوق العالمي.

واستطاعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" أن تضع إمارة أبوظبي في طليعة المدن بمجال الطاقة النظيفة والبحث والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 2.7 جيجاواط ومنها ما دخل مرحلة التشغيل ومنها ما يزال قيد التطوير.