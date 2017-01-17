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طاقة

وزارة العمل السعودية تودع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات مستفيدي الضمان في فبراير

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
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وزارة العمل السعودية تودع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات مستفيدي الضمان في فبراير

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشرة اعتباراً من مطلع فبراير/شباط المقبل.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إن الوزارة طالبت الشركة السعودية للكهرباء -المملوكة للدولة- بإعادة الأرصدة الدائنة بحسابات المستفيدين إلى الوكالة بشيك مصرفي.

 

وأكد "الصبحي" إيقاف العمل بضوابط التسجيل الحالية في البرنامج، وصرف دعم البرنامج لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، ماعدا حالات العجز المؤقت، لافتاً إلى أن وزارة العمل حددت موعد إيداع الدعم النقدي لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء في اليوم الخامس من كل شهر هجري.

 

وأوضح أن الوزارة تعمل على تجهيز برنامج تقني لتحويل الدعم النقدي، ليتم بموجبه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017، وعلى ضوء قيمة الدعم المقرة لكل مستفيد.

 

ويعد برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء أحد البرامج المساندة لوكالة الضمان الاجتماعي الموجهة للمستفيدين، حيث نفذ البرنامج عام 2009، ويهدف إلى ضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، ويختلف هذا المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان.

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